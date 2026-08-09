Juhu! Die Diddl-Maus ist endlich wieder zurück

Wer kennt sie nicht? Die Diddl-Maus war in den 1990ern und Anfang der 2000er in nahezu jedem Jugendzimmer präsent. Als Plüschtiere, Polster, Bettwäsche, Freundschaftsbücher, Schulsachen und Häferln. Kein Alltagsgegenstand, auf dem sich nicht das breite Grinsen zeigte. Es gab kein Entkommen.