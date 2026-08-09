Juhu! Die Diddl-Maus ist endlich wieder zurück

Ein Wiedersehen, das Freude macht. Die kleine Maus mit den riesigen Ohren und Füßen ist retour. Sie weckt schöne Kindheitserinnerungen unter den Älteren. Wo sind die Stoffmäuse von früher?
Wer kennt sie nicht? Die Diddl-Maus war in den 1990ern und Anfang der 2000er in nahezu jedem Jugendzimmer präsent. Als Plüschtiere, Polster, Bettwäsche, Freundschaftsbücher, Schulsachen und Häferln. Kein Alltagsgegenstand, auf dem sich nicht das breite Grinsen zeigte. Es gab kein Entkommen.
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