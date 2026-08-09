Darum ist die Wiener Austria nicht handlungsfähig

Warum es bei den „Veilchen“ trotz beschränkter Möglichkeiten und dem Tanz auf drei Hochzeiten kein Jammern gibt. Wer den Verein im Transferfenster noch verlassen könnte. Wieso gegen Double-Gewinner LASK eine „frische Austria“ angreift.
Blütenweiß ist die Austria-Weste im Europacup (drei Siege) und im ÖFB-Cup (ein Sieg). Im Tagesgeschäft Bundesliga stemmen sich die Violetten hingegen gegen einen Fehlstart. Und nach dem schwachen 0:3 in Wolfsberg ist man am Sonntag ausgerechnet gegen Double-Gewinner LASK gefordert.
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