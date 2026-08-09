Darum ist die Wiener Austria nicht handlungsfähig

Blütenweiß ist die Austria-Weste im Europacup (drei Siege) und im ÖFB-Cup (ein Sieg). Im Tagesgeschäft Bundesliga stemmen sich die Violetten hingegen gegen einen Fehlstart. Und nach dem schwachen 0:3 in Wolfsberg ist man am Sonntag ausgerechnet gegen Double-Gewinner LASK gefordert.