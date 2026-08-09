Supercup lockt die Fan-Massen nach Salzburg

Preise von bis zu 150 Euro schreckten absolut Niemanden ab. Das Griss um die Karten für das Supercup-Spiel des europäischen Fußballverbands im Kleßheimer Stadion (12. August, 21 Uhr) war gigantisch. Sämtliche 30.000 Tickets waren binnen kürzester Zeit vergriffen. Tausende Fans aus England und Frankreich werden sich in der kommenden Woche auf den Weg nach Salzburg machen. Paris St. Germain gegen Aston Villa – das Kräftemessen der beiden Europacup-Sieger elektrisiert die Massen.