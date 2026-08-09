Shaboozey: Zwischen Country, Trap und Kopfkino

Der wilde Westen für zu Hause

Mit „The Epilogue“ schließt sich der Kreis. Gemeinsam mit Orville Peck lässt der Country-Rapper den imaginären Abspann über seinen Wilden Westen laufen. Ruhig, melancholisch und mit jener Schwere, die nach all der Gewalt und Rache fast zwangsläufig zurückbleibt, endet nicht nur das Album, sondern auch die Geschichte von Cherie Lee.

Fazit: Ein Cowboy tut eben, was ein Cowboy tun muss – und Shaboozey sucht sich dabei sein ganz eigenes Abenteuer aus. „The Outlaw Cherie Lee & Other Western Tales“ ist deshalb weit mehr als nur eine Ansammlung von Country-Songs. Es ist ein kleines Kopfkino, das Musik, Film und Storytelling miteinander verbindet. Nicht jede Nummer zündet gleichermaßen und manchmal bedient er sich sehr deutlich an seinem eigenen Erfolgsrezept. Als Gesamtkonzept funktioniert der Ritt durch seinen modernen Westen aber erstaunlich gut. Wer Country liebt und sich beim Musikhören gerne in seinen eigenen Film versetzen lässt, dürfte an diesem Abenteuer jedenfalls Gefallen finden.