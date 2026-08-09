Putins Doppelleben: Seine geheime Familie

Der Mann, der Russland regiert, ließ seine Familie vor vielen Jahren von der Bildfläche verschwinden. Auf den Staatskanälen ist Wladimir Putin allgegenwärtig: am langen Konferenztisch, im Kampfjet, am Pferd, im Senatspalast. Als starker Führer, als verschlagener Stratege. Aber wie lebt der 73-Jährige tatsächlich, wenn keine Kameras dabei sind?