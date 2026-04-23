Altersgrenze 15 Jahre
Türkei stimmt für Social-Media-Verbot für Kinder
Das türkische Parlament hat für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 15 Jahren gestimmt. Nach dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz wird es ihnen verboten, Konten in Onlinediensten anzulegen. Plattformen werden dazu verpflichtet, Systeme zur Verifizierung des Alters ihrer Nutzer einzuführen.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss das von seiner Partei eingebrachte Gesetz nun noch unterzeichnen, was als sicher gilt. Sechs Monate nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt tritt das Gesetz dann in Kraft.
Dem Gesetzestext zufolge werden Onlinedienste auch verpflichtet, wenn sie auf einen „Notfall“ aufmerksam gemacht werden, innerhalb von einer Stunde einzuschreiten, berichtet NTV.
Im Dezember war in Australien als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten, im März folgte Indonesien. Griechenland soll ab dem nächsten Jahr ein Verbot für Unter-15-Jährige gelten. Auch in Frankreich ist ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 15 Jahren geplant.
In Österreich hat die Bundesregierung für den Sommer ein Gesetz für ein Verbot für unter 14-Jährige angekündigt.
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