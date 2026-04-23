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Altersgrenze 15 Jahre

Türkei stimmt für Social-Media-Verbot für Kinder

Ausland
23.04.2026 08:18
Auch in der Türkei tritt ein Social-Media-Verbot für Minderjährige in Kraft.
Auch in der Türkei tritt ein Social-Media-Verbot für Minderjährige in Kraft.(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das türkische Parlament hat für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 15 Jahren gestimmt. Nach dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz wird es ihnen verboten, Konten in Onlinediensten anzulegen. Plattformen werden dazu verpflichtet, Systeme zur Verifizierung des Alters ihrer Nutzer einzuführen.

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Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss das von seiner Partei eingebrachte Gesetz nun noch unterzeichnen, was als sicher gilt. Sechs Monate nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt tritt das Gesetz dann in Kraft.

Dem Gesetzestext zufolge werden Onlinedienste auch verpflichtet, wenn sie auf einen „Notfall“ aufmerksam gemacht werden, innerhalb von einer Stunde einzuschreiten, berichtet NTV.

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Im Dezember war in Australien als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten, im März folgte Indonesien. Griechenland soll ab dem nächsten Jahr ein Verbot für Unter-15-Jährige gelten. Auch in Frankreich ist ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 15 Jahren geplant.

In Österreich hat die Bundesregierung für den Sommer ein Gesetz für ein Verbot für unter 14-Jährige angekündigt.

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