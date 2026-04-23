Zuerst Bombendrohung, jetzt Brand in Schulzentrum

Vier Feuerwehren wurden Donnerstag um 5.53 Uhr früh zu einem Gebäudebrand nach Ansfelden alarmiert. In der Mittelschule im Stadtteil Haid dürfte es offenbar zu einer Brandlegung gekommen sein, da die Seitentüre eingeschlagen war und es im Bereich dahinter brannte. Konkret waren offenbar ein Teppich bzw. Schuhabstreifer angezündet worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung entstand zudem größerer Schaden im Inneren des Gebäudes.