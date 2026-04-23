Zuerst Bombendrohung, jetzt Brand in Schulzentrum

Wer macht bloß so was? Vier Feuerwehren standen Donnerstagfrüh nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Schulgebäude der MS Haid 1 im oberösterreichischen Ansfelden im Einsatz. Dort hatte es erst am 12. April eine Bombendrohung gegeben.
Vier Feuerwehren wurden Donnerstag um 5.53 Uhr früh zu einem Gebäudebrand nach Ansfelden alarmiert. In der Mittelschule im Stadtteil Haid dürfte es offenbar zu einer Brandlegung gekommen sein, da die Seitentüre eingeschlagen war und es im Bereich dahinter brannte. Konkret waren offenbar ein Teppich bzw. Schuhabstreifer angezündet worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung entstand zudem größerer Schaden im Inneren des Gebäudes.
Der Schulbetrieb an der Mittelschule Haid 1 wird heute nicht stattfinden können. Der Schulbetrieb in den anderen Schulen des Zentrums ist aber möglich.
Christian Partoll, Bürgermeister Ansfelden (FPÖ)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Der Schulbetrieb an der Mittelschule Haid 1 wird am Donnerstag daher voraussichtlich nicht stattfinden können, wie der Bürgermeister mitteilte: „Die Mittelschule Haid 2 sowie die Volksschule Haid sind von dem Vorfall nicht betroffen. Der Unterricht findet dort wie gewohnt statt“. Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden.
Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert, die Ermittlungen laufen. Erst am 12. April hatte es in dem Schulzentrum eine Bombendrohung gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.