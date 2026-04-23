Lesachtal-Seilbahn: „Kärnten braucht mehr Mut“

Die Seilbahn-Vision für das Lesachtal – eine Gondelbahn, die von Kötschach-Mauthen über das idyllische Tal bis nach Sillian in Osttirol fahren soll – sorgt für Zustimmung und Nachdenklichkeit.
Die Seilbahn-Idee des Mediziners Georg Lexer – die „Krone“ berichtete – ist kühn und spektakulär: eine durchgehende Bahn quer durch das Lesachtal und das Tiroler Gailtal, mit Einstiegsstellen in allen Dörfern als sanftes Verkehrssystem und touristischen Impuls zugleich. „Das wäre ein Quantensprung für Kärnten“, meldet sich Kärntens Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler zu Wort: „Solche Ansätze brauchen wir.“
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