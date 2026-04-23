Wirbel um Maulkorb-Interview und Gerüchte um Lewis

„Ich bin nicht der Boss!“

Dass Pressesprecher Interviews der Piloten überwachen, um sicherzustellen, dass keine Team-Interna preisgegeben werden, ist „part of the game“. Dieser Tage sorgte nun ein „Maulkorb“-Interview von Weltmeister Lando Norris mit dem englischen „Guardian“ für viel Aufregung, zumal das Management des McLaren-Stars das Gespräch mehrfach unterbrach. Als der Autor Donald McRae eine im Vorfeld als „unpassend“ eingestufte Frage nach der Rivalität mit Verstappen und Russell trotzdem stellte, mischte man sich mit den Worten ein, „Max ist der beste Mensch überhaupt, wir lieben ihn alle“. Norris: „Ich bin nicht der Boss!“