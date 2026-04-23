Wirbel um Maulkorb-Interview und Gerüchte um Lewis

Während Lando Norris im Interview mit dem „Guardion“ streng überwacht wurde, ging es für Lewis Hamilton zum Teppich-Shoppen. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Richard Köck ...
Auch im 77. Jahr ihres Bestehens ist die Formel-1-Weltmeisterschaft eine wunderbare Bühne für Diskussionen, Spekulationen und Action. Aber eines ist auch klar, mit den Jahren erlebt die „Königsklasse“ auch einen Wandel, speziell bei den Hauptprotagonisten. Echte Typen wie sie Lauda, Mansell, Senna, Prost oder Berger früher waren, werden immer seltener, als Charaktere kann man gerade noch Hamilton, Alonso oder Verstappen ansehen.
„Ich bin nicht der Boss!“
Dass Pressesprecher Interviews der Piloten überwachen, um sicherzustellen, dass keine Team-Interna preisgegeben werden, ist „part of the game“. Dieser Tage sorgte nun ein „Maulkorb“-Interview von Weltmeister Lando Norris mit dem englischen „Guardian“ für viel Aufregung, zumal das Management des McLaren-Stars das Gespräch mehrfach unterbrach. Als der Autor Donald McRae eine im Vorfeld als „unpassend“ eingestufte Frage nach der Rivalität mit Verstappen und Russell trotzdem stellte, mischte man sich mit den Worten ein, „Max ist der beste Mensch überhaupt, wir lieben ihn alle“. Norris: „Ich bin nicht der Boss!“
Auch Lewis Hamilton sorgt für Gesprächsstoff – allerdings auf ganz privater Ebene. Wie die „Daily Mail“ wissen will, suchten Lewis und Reality-Star Kim Kardashian letzte Woche in Los Angeles nach luxuriösen Teppichen – logisch, dass über ein neues Liebesnest geflüstert wird.
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