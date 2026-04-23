So eskaliert jetzt der Machtkampf am Küniglberg

Stiftungsratsspitze will Krise durchtauchen

Begründet wird das Vorziehen der Wahl damit, dass man rasch Klarheit schaffen wolle. Beobachter meinen hingegen, die in der Kritik geratenen Lederer und Schütze wollen die Krise möglichst rasch durchtauchen und sich aus der Schusslinie nehmen. Die FPÖ-Stiftungsräte Peter Westenthaler und Christoph Urtz haben bei der KommAustria Beschwerde gegen Lederer und Schütze eingelegt, die FPÖ fordert ihren Rücktritt. Die beiden denken aber nicht daran, und gegen ihren Willen können sie nicht entfernt werden.