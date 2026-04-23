Mögliche Statuten-Änderung würde Austria treffen!

Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt ist das Sanierungsverfahren geglückt – aber die Außendarstellung litt: „Retter“ Helmut Kaltenegger polarisiert mit seinen Plänen für die Regionalliga wieder einmal. Das sagt Coach Grubor zu seinem Abschied. Juristen prüfen nach wie vor unklare Verträge. Ein „Ex“ steht auf der Wunschliste. Und: Die Bundesliga überlegt Statuten-Änderungen, die auch Violett treffen könnte.