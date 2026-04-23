Rückkehr der Rapid-Fans endet mit Pfeifkonzert

Schmid verlässt Hartberg

Nicht für Hartbergs Trainer Manfred Schmid, der wegen seiner Rot-Sperre nur auf der Tribüne saß. Zuvor hatte er seinen Abschied im Sommer verkündet: „Mir ist wichtig, etwas zu entwickeln.“ Da sieht er die Steirer am Zenit: „Wir waren im Cupfinale, die Meistergruppe jetzt ist wie ein Meistertitel.“ Mehr geht nicht. Zudem wartete er vergeblich auf ein Hartberger Angebot. Daher wollte er für Klarheit sorgen, informierte vorab seine Truppe. Als erhoffte Motivation. Das ging auf.