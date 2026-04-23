Kampf der Notarzthelis um Lufthoheit in Kitzbühel

„Konkurrenz“ für „Christophorus 4“

Klar ist, dass der in Reith bei Kitzbühel beheimatete Notarztheli „Christophorus 4“ des ÖAMTC dadurch „Konkurrenz“ bekäme. Der ÖAMTC kündigte jedenfalls kürzlich an, dass der „C 4“ ab dem Sommer 2026 seine Einsätze – wie der „RK-2“ in Reutte – nicht mehr bei Sonnenuntergang beendet, sondern bis 21.30 Uhr gerufen werden kann. Und rüstet zudem technisch auf.