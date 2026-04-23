Innenministerium geht gegen einen Adelsnamen vor

Eine Österreicherin muss weiter um ihren Namen kämpfen – und das schon eineinhalb Jahre lang. Die Frau ließ sich einen neuen Pass machen und bekam vom Amt einen neuen Nachnamen verpasst. Obwohl sie ihn schon mehr als 20 Jahre trug. Nachdem ihr ein Gericht recht gegeben hatte, schaltete der Bund jetzt das Höchstgericht ein.