Arbeitgeber zieht Jobangebot für Schwangere zurück

Der Arbeitgeber behauptete zunächst, die Arbeitsleistung sei für eine unbefristete Stelle mangelhaft gewesen. Dafür gab es jedoch keinerlei Belege vor Gericht. Noch bevor es zu einem Urteil kam, lenkte der Arbeitgeber ein. „Letztlich hat der Arbeitgeber wohl auch eingesehen, dass seine Argumentation stark hinkt. Sonst hätten wir das unbefristete Dienstverhältnis und die offenen Entgeltansprüche über 9000 Euro wohl nicht im Vergleichsweg erhalten“, zeigt sich Fadler über den Ausgang zufrieden.