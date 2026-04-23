Messerangriff auf Paar: „Aus Mordlust gehandelt“

Es war pure Mordlust: Dieses erschreckende Geständnis legte in der Nacht auf Donnerstag jener 17-jährige Bursche ab, der am Mittwoch in das Haus eines Ehepaares in der Steiermark einbrach und die Pensionisten attackierte. Der 84-jährige Mann überlebte die Attacke nicht, die Frau wurde schwerst verletzt.
Im Zuge der Einvernahme legte der Jugendliche laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Er kannte das Ehepaar nicht, hatte sich das Haus in Sankt Peter am Ottersbach jedoch gezielt ausgesucht: Denn er war aufgrund der Optik des Gebäudes davon ausgegangen, dass dort ältere Personen wohnen würden – und damit wohl leichte Ziele für sein schreckliches Vorhaben.
Denn er habe sich „weniger Gegenwehr“ erhofft – das Motiv für die Tat: pure Lust am Töten.
Blutiger Angriff auf Ehepaar
Zugang zum Haus hatte sich der 17-Jährige über ein Fenster verschafft, dieses schlug er mit dem Hammer ein. Wenig später traf er auf das Paar, ging auf die beiden Pensionisten, den 84-Jährigen und dessen 80 Jahre alte Frau, mit einem Messer los, fügte seinen Opfern schwerste Verletzungen zu.
Sofort danach wählte der dringend Tatverdächtige selbst den Notruf. Wenig später wurde der Teenager zu Hause festgenommen.
Messer am Tatort, Hammer verschwunden
Während die Tatwaffe, das Messer, noch am Tatort lag, nahm der Jugendliche sein Einbruchswerkzeug offenbar mit – und entledigte sich dessen am Weg nach Hause.
Die Suche danach ist nach wie vor im Gange, auch die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.
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