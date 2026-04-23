Messerangriff auf Paar: „Aus Mordlust gehandelt“

Im Zuge der Einvernahme legte der Jugendliche laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Er kannte das Ehepaar nicht, hatte sich das Haus in Sankt Peter am Ottersbach jedoch gezielt ausgesucht: Denn er war aufgrund der Optik des Gebäudes davon ausgegangen, dass dort ältere Personen wohnen würden – und damit wohl leichte Ziele für sein schreckliches Vorhaben.