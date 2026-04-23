Konsel deutlich: „Wäre ich Julian Nagelsmann …“

Wer glänzt heuer?

Jean-Marie hatte in den 80er-Jahren auch enormen Anteil an den Erfolgen des belgischen Nationalteams – was damals galt, gilt bis heute: Um bei einem Großereignis weit zu kommen, bedarf es eines großartigen Torhüters. Siehe Emiliano Martinez, der Argentinien 2022 in der Verlängerung des Finales vor dem K.o. bewahrte und im Elfmeterschießen zum WM-Helden avancierte. Oder Spaniens Unai Simon, der 2024 in Deutschland auf dem Weg zum EURO-Titel glänzte.