Zwei Tote in Obdachlosenszene in nur vier Monaten

Der Linzer Hauptbahnhof als trister „Hotspot“. Innerhalb von nur vier Monaten starben an dem Verkehrsknotenpunkt zwei Menschen aus dem Junkie- und Obdachlosenmilieu. Zuerst Mitte Jänner eine 19-Jährige, nun ein 38-Jähriger. In der Szene ist die Trauer um Christoph groß. Er galt als „Prinz von Linz“.