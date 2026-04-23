Zwei Tote in Obdachlosenszene in nur vier Monaten

Der Linzer Hauptbahnhof als trister „Hotspot“. Innerhalb von nur vier Monaten starben an dem Verkehrsknotenpunkt zwei Menschen aus dem Junkie- und Obdachlosenmilieu. Zuerst Mitte Jänner eine 19-Jährige, nun ein 38-Jähriger. In der Szene ist die Trauer um Christoph groß. Er galt als „Prinz von Linz“.
„Christoph war einer jener Menschen, die man einfach lieb haben musste. Nachdem ihn das Schicksal durch alle Instanzen des Lebens jagte“ – mit diesen einfühlsamen Zeilen trauert Walter Kreische, Obmann der Obdachlosenhilfsaktion, um den 38-jährigen Christoph.
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