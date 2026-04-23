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PSG-Profi schimpft

Hakimi: „Er soll sich auf Fußball konzentrieren“

Fußball International
23.04.2026 08:46
(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Real-Leihgabe Endrick bei Lyons 2:1-Sieg am Sonntag gegen Paris Saint-Germain vor der Kurve der PSG-Fans getanzt hatte, passt Achraf Hakimi gar nicht. Der junge Brasilianer solle sich lieber aufs Fußballspielen konzentrieren, schimpfte der Verteidiger nach der Partie.  

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In der sechsten Minute hatte Endrick die Gäste in Führung gebracht und feierte das ausgiebig vor dem Fanblock der Pariser. Zu ausgiebig, wenn es nach Hakimi geht, für den Marokkaner war die Samba-Einlage zu viel des Guten.

„Er sollte sich einfach nur auf den Fußball konzentrieren, zumal er ein talentierter Spieler ist. Aber wenn er Dinge tut, die nichts mit Fußball zu tun haben, kann mich das ärgern – vor allem, weil wir dann zurücklagen“, schimpfte der PSG-Profi deshalb. „Solche Dinge passieren in einem Spiel. Wir werden uns nicht auf die gegnerischen Spieler konzentrieren. Ich wollte aber, dass meine Mannschaft konzentriert bleibt und er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen.“

Endrick tanz vor den PSG-Fans.
Endrick tanz vor den PSG-Fans.(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)

PSG zeigt Reaktion
Nur zwölf Minuten nach seinem Treffer leitete Endrick den Konter zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. Zwar erzielte Chwitscha Kwarazchelia in der 94. Minute noch sehenswert den Anschlusstreffer – allerdings zu spät, um eine Niederlage zu verhindern. Dank des 3:0-Erfolgs gegen Nantes am Mittwoch führen die Pariser die Ligue-1-Tabelle dennoch weiterhin mit vier Punkten Vorsprung auf Lens an, Lyon lauert auf Rang drei. 

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