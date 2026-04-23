Hakimi: „Er soll sich auf Fußball konzentrieren“

„Er sollte sich einfach nur auf den Fußball konzentrieren, zumal er ein talentierter Spieler ist. Aber wenn er Dinge tut, die nichts mit Fußball zu tun haben, kann mich das ärgern – vor allem, weil wir dann zurücklagen“, schimpfte der PSG-Profi deshalb. „Solche Dinge passieren in einem Spiel. Wir werden uns nicht auf die gegnerischen Spieler konzentrieren. Ich wollte aber, dass meine Mannschaft konzentriert bleibt und er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen.“