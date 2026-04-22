Versuchte Vergewaltigung im Zug: Mann (28) in Haft

Frau im Zug attackiert

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um einen 28-jährigen Staatsbürger aus Polen. Der Verdächtige hatte nach seiner Festnahme weiterhin jede Aussage verweigert und keine persönlichen Gegenstände bei sich gehabt, was die Identifizierung zunächst erschwerte.