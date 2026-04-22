Versuchte Vergewaltigung im Zug: Mann (28) in Haft

Nach der versuchten Vergewaltigung in einem Zug beim Bahnhof Stadlau sind nun neue Details bekannt geworden: Der zunächst unbekannte Tatverdächtige konnte inzwischen identifiziert werden.
Am Montagnachmittag soll der Mann eine Frau in einem Zug plötzlich attackiert und bedrängt haben. Die völlig verängstigte Frau konnte sich mit Hilfe anderer Fahrgäste befreien. Einige Zeugen hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Frau im Zug attackiert
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um einen 28-jährigen Staatsbürger aus Polen. Der Verdächtige hatte nach seiner Festnahme weiterhin jede Aussage verweigert und keine persönlichen Gegenstände bei sich gehabt, was die Identifizierung zunächst erschwerte.
28-Jähriger in Haft
Ermittlern des Landeskriminalamts Wien gelang es nun dennoch, seine Identität festzustellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 28-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiterhin.
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