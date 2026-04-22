SPÖ: Notarztstützpunkte sind so nicht zusperrbar

Hier die Probleme bei der Umstzung des neuen Rettungs- und Notfallsystems, die die SPÖ Niederösterreich sieht:

Finanzierung zentraler Maßnahmen ungeklärt

Wesentliche flankierende Maßnahmen – etwa der Ausbau von mobilen Pflege- und Notfallteams (Acute Community Nursing – ACN) – sind finanziell nicht ausreichend abgesichert bzw. wurden um Jahre nach hinten verschoben. Damit ist eine fristgerechte Umsetzung derzeit nicht realistisch. Ohne einen raschen Ausbau von mobilen Pflege- und Notfallteams ist eine Entlastung des Notarztsystems nicht möglich.

24/7-Versorgung nicht ausreichend gesichert

Das Versprechen einer vollwertigen Erst- und Akutversorgung an allen Spitalsstandorten droht in der Praxis auf „Erste Hilfe“ reduziert zu werden. Auch Standorte mit Grundversorgungsfunktion müssen ein Versorgungsniveau gewährleisten, das zumindest mit einer notfallmedizinischen Kompetenz ausgestattet ist.

Ausbau der Flugrettung verzögert

Notwendige Investitionen – etwa zusätzliche Kliniklandeplätze oder verbesserte Schlechtwettertauglichkeit durch Instrumentenflugverfahren – kommen nur schleppend voran. Gleichzeitig fehlen dafür ausreichende finanzielle Mittel.

Zu wenig Nachwuchs bei Notärzten

Für eine Strukturveränderung fehlt eine Gesamtstrategie für die Ausbildung von Notärzten. Nur mit einem solchen Paket ist die Versorgung in den Strukturen langfristig abgesichert.

Steigende Belastung durch längere Transportwege

Die geplanten Strukturveränderungen führen zu längeren Transportzeiten und höherer Belastung im Rettungssystem. Gleichzeitig fehlen belastbare Daten zu den tatsächlichen Auswirkungen dieser Umstellung.