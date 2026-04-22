An seiner Schulter sucht Victoria Swarovski Halt

Victoria Swarovski ist eine echte Powerfrau. Wöchentlich steht sie für das deutsche TV-Format „Let‘s Dance“ vor der Kamera, parallel bringt sie derzeit gerade ihre eigene Modekollektion auf den Markt und ihre Moderation des Eurovision Songcontest (ESC) in Wien steht auch unmittelbar bevor. Da braucht es schon einmal einen kurzen Moment des Innehaltens, an einer starken Schulter.
Den Fels in der Brandung hat die 32-Jährige derzeit aber nicht etwa in ihrem Lebenspartner Mark Mateschitz, sondern in ihrem ESC-Moderationskollegen Michael Ostrowski gefunden. Sie postete am Dienstag erschöpft, aber sichtlich glücklich auf Instagram über einen langen Drehtag, den die beiden vorbereitend für den ESC absolvierten.
„Verrückter Tag, immer noch“, schrieb die Kristallerbin darunter und teilte ein Foto von sich und Ostrowski aus dem Backstagebereich. Mit kristallbesetzten Overknees und einem knappen Glitzerkleid stand Swarovski mehrere Stunden für ESC-Aufzeichnungen vor der Kamera, bevor es anschließend in einem hochgeschlossenen Anzug bei „Willkommen Österreich“ für die Moderatorin weiterging.
Dabei immer an Swarovskis Seite: Michael Ostrowski, mit dem sie sich auch abseits der Kameras bestens versteht. In einer kurzen Drehpause entstand dabei das vertraute Foto.
Seinen großen Auftritt hat das berufliche Dream-Team vom 12. bis zum 16. Mai. Dann wird das Duo insgesamt neun Shows moderieren und mit „Good Evening Europe!“ ein Millionenpublikum aus der Wiener Stadthalle begrüßen.
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