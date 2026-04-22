An seiner Schulter sucht Victoria Swarovski Halt

Victoria Swarovski ist eine echte Powerfrau. Wöchentlich steht sie für das deutsche TV-Format „Let‘s Dance“ vor der Kamera, parallel bringt sie derzeit gerade ihre eigene Modekollektion auf den Markt und ihre Moderation des Eurovision Songcontest (ESC) in Wien steht auch unmittelbar bevor. Da braucht es schon einmal einen kurzen Moment des Innehaltens, an einer starken Schulter.