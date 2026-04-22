Moddrohungen mit Messer und Machete: Großeinsätze!

Zu einem weiteren Einsatz musste die Polizei am Dienstagabend ausrücken. Ein 28-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft war mit einer Machete bewaffnet in ein Klagenfurter Wettcafé gegangen. Bevor er das Lokal betrat, legte er die Machete vor dem Café ab. „Drinnen hat er dann nach einer bestimmten Person gefragt und gesagt, er wolle diese töten“, so die Landespolizeidirektion. Und als er im Lokal nicht fündig wurde, verließ er es wieder und marschierte in den nächstgelegenen Supermarkt.