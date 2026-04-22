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Moddrohungen mit Messer und Machete: Großeinsätze!

Kärnten
22.04.2026 12:34
Für die Täter klickten die Handschellen.
Für die Täter klickten die Handschellen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu gleich zwei Einsätzen ist es am Dienstagabend in Kärnten gekommen. Die Beamten rückten zu einem Betrunkenen nach Spittal an der Drau aus und wurden mit einem Fleischmesser bedroht. Davor stellten sie eine Machete in Klagenfurt sicher. 

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Gemeinsam führte der 33-Jährige mit einem Bekannten (51) Gelegenheitsarbeiten durch. Nach der Arbeit verweilten sie sich im Haus des 51-Jährigen, aßen und konsumierten reichlich Alkohol. Doch dann – aus bisher ungeklärter Ursache – eskalierte der 33-Jährige komplett und verhielt sich seinem Gastgeber gegenüber aggressiv. 

Mit Fleischmesser attackiert
Und als er nach Mitternacht anfing, Möbel einzuschlagen und diese schwerbeschädigte, rief der 51-Jährige die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wartete er vor der Haustüre. Und als die Streife Obervellach 1 beim Haus angekommen war, wollten sie eintreten und den Mann beruhigen. Doch dieser kam ihnen bereits mit einem Fleischmesser bewaffnet entgegen und bedrohte den 51-Jährigen und die Beamten. 

Schnelle Interventionsgruppe vor Ort
Diese verließen sofort das Haus und versperrten die Eingangstüre von außen. „Durch dieses sehr umsichtige Handeln der Polizisten konnte so ein Angriff gegen Leib und Leben verhindert werden“, so die Landespolizeidirektion. Die Einsatzkräfte riefen sofort Verstärkung – die Schnelle Interventionsgruppe rückte aus. Der 33-Jährige randalierte weiter.  

Doch als die schnelle Interventionsgruppe eintraf, konnten sie den Mann bändigen, entwaffnen und festnehmen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. 

Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt
Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in den Arrestraum des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau gebracht. Der Mann war schwer alkoholisiert und konnte erst am Mittwochnachmittag einvernommen werden. „Bei seiner Einvernahme gab er lediglich an, dass er sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung an den Tathergang nicht mehr erinnern könne“, so die Landespolizeidirektion. Der 33-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. 

In Klagenfurt
Mann (28) drohte mit Machete und Mord

Zu einem weiteren Einsatz musste die Polizei am Dienstagabend ausrücken. Ein 28-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft war mit einer Machete bewaffnet in ein Klagenfurter Wettcafé gegangen. Bevor er das Lokal betrat, legte er die Machete vor dem Café ab. „Drinnen hat er dann nach einer bestimmten Person gefragt und gesagt, er wolle diese töten“, so die Landespolizeidirektion. Und als er im Lokal nicht fündig wurde, verließ er es wieder und marschierte in den nächstgelegenen Supermarkt.

Dort hantierte er mit der Machete und bedrohte anwesende Personen. Währenddessen wurde er von den Einsatzkräften schon gesucht und anschließend festgenommen. Die Beamten stellten die Machete fest – der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. 

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