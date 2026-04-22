Polizei nimmt Schildkröte als „Praktikantin“ auf

Polizisten in Vorarlberg haben am Sonntag eine herrenlose Schildkröte entdeckt. Das Tier war seelenruhig in Nofels unterwegs. Nun werden die Besitzer gesucht.
Die Polizeibeamten in Nofels staunten nicht schlecht, als ihnen am Sonntag eine kleine Schildkröte über den Weg lief. Da weit und breit niemand in Sicht war, zu dem das Tier gehörte, nahmen die Beamten die Schildkröte an sich und brachten sie auf die Polizeistation.
„Bis sich ihre Besitzerin oder ihr Besitzer meldet, macht sie aktuell ein kleines ‚Praktikum` bei uns“, hieß vonseiten der Exekutive. Zudem würden bereits die Möglichkeiten geprüft, ob das Tier auch bleiben könnte, hieß es weiter – wohl mit einem Augenzwinkern. Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch in Verbindung zu setzen.
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