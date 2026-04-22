Polizei nimmt Schildkröte als „Praktikantin“ auf

„Bis sich ihre Besitzerin oder ihr Besitzer meldet, macht sie aktuell ein kleines ‚Praktikum` bei uns“, hieß vonseiten der Exekutive. Zudem würden bereits die Möglichkeiten geprüft, ob das Tier auch bleiben könnte, hieß es weiter – wohl mit einem Augenzwinkern. Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch in Verbindung zu setzen.