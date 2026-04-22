Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommentar des Tages

Gesundheitssystem: „Administrativer Overkill!“

Community
22.04.2026 14:00
Die Bürokratie belastet den medizinischen Alltag zunehmend.
Die Bürokratie belastet den medizinischen Alltag zunehmend.(Bild: goodluz - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „Doula“ hervorheben, der sich kritisch mit den Zuständen im österreichischen Gesundheitssystem auseinandersetzt.

0 Kommentare

Der Bericht über eine 69-jährige Waldviertlerin sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Die ehemalige Krankenschwester wurde trotz einer schweren Hirnblutung an der Uni-Klinik St. Pölten abgewiesen und musste sich für ihre Anreise rechtfertigen. Erst in der Wiener Klinik wurde die Dringlichkeit erkannt und eine lebensnotwendige Operation durchgeführt. Dieser Fall befeuert die Debatte über den sogenannten Gastpatientenstreit und die Versorgungsqualität in den Bundesländern.

Im Forum auf krone.at empfinden viele Leser den Zugang zu medizinischer Spitzenleistung nicht mehr als garantiertes Recht, sondern als Resultat von Zufall und Hartnäckigkeit. Die Kritik richtet sich gegen eine zunehmende Bürokratisierung, die den Blick auf das Wesentliche, nämlich den Patienten, verstellt.

User Doula findet dafür klare Worte. Sie sieht die Ursache für solche Missstände in einer Überverwaltung des Systems und warnt vor den Folgen dieser Entwicklung:

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Doula
Gute Gesundheitsdienstleistungen sind in Österreich reine Glückssache. Manchmal perfekt und manchmal überraschend gar nicht verfügbar. Leider immer wieder mal mit heftigen Fehlern.

Meiner Meinung nach ist das System überorganisiert. In Neudeutsch könnte man das administrativen Overkill nennen. Über Jahrzehnte wurde alles gemacht was gemacht werden konnte. Das Durchdringen bis zum Ziel immer schwerer geworden, teilweise können Ziele nur noch verschwommen wahrgenommen werden.
Upvotes:7
Downvotes:2

Was denken Sie über diese Einschätzung?
Haben Sie schon selbst erlebt, dass administrative Hürden eine schnelle Behandlung verhindert haben? Braucht es eine radikale Entschlackung der Verwaltung in unseren Spitälern, damit die Medizin wieder im Vordergrund steht? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
22.04.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Reality-Stars im Talk
DAS ist ein Streitthema zwischen Bahati und Marzio
Folge von Mittwoch
Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag
Interviews
Michael Biopic: Neffe bereitete sich jahrelang vor
Causa Weißmann
Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“
Moderator Hannes Steiner mit dem ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll und den Experten Kurt ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Josef Pröll spricht über die Zukunft des ÖFB
Mehr Forum
Frage des Tages
Neue Formel 1-Regeln: Kennen Sie sich noch aus?
Diskutieren Sie mit!
E-Moped-Irrsinn: Ist die StVO-Novelle zu lasch?
Diskutieren Sie mit!
ORF-Gebühr: Was mussten Sie schon erleben?
Frage des Tages
Dieselpreis: Glauben Sie an längere Entspannung?
Forenecho
Alkohol am Steuer: Leser für härtere Strafen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
161.429 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
131.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
118.783 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1031 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
969 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
810 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Mehr Community
Frage des Tages
„Schneckenrennen“: Holt sich Sturm den Titel?
Gutscheine gewinnen
Ihre Stimme, unser Erfolg: Leser-Umfrage
Frage des Tages
Stressen Sie digitale Mitteilungen?
Diskutieren Sie mit!
Arbeiten im Alter: Notwendig oder Sklaverei?
Auch bei kleinem Lohn:
Wer arbeitet, kommt kaum zu ORF-Gebührenbefreiung!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf