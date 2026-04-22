Gesundheitssystem: „Administrativer Overkill!“

Der Bericht über eine 69-jährige Waldviertlerin sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Die ehemalige Krankenschwester wurde trotz einer schweren Hirnblutung an der Uni-Klinik St. Pölten abgewiesen und musste sich für ihre Anreise rechtfertigen. Erst in der Wiener Klinik wurde die Dringlichkeit erkannt und eine lebensnotwendige Operation durchgeführt. Dieser Fall befeuert die Debatte über den sogenannten Gastpatientenstreit und die Versorgungsqualität in den Bundesländern.

Im Forum auf krone.at empfinden viele Leser den Zugang zu medizinischer Spitzenleistung nicht mehr als garantiertes Recht, sondern als Resultat von Zufall und Hartnäckigkeit. Die Kritik richtet sich gegen eine zunehmende Bürokratisierung, die den Blick auf das Wesentliche, nämlich den Patienten, verstellt.

User Doula findet dafür klare Worte. Sie sieht die Ursache für solche Missstände in einer Überverwaltung des Systems und warnt vor den Folgen dieser Entwicklung:



