Gesundheitssystem: „Administrativer Overkill!“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „Doula“ hervorheben, der sich kritisch mit den Zuständen im österreichischen Gesundheitssystem auseinandersetzt.
Der Bericht über eine 69-jährige Waldviertlerin sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Die ehemalige Krankenschwester wurde trotz einer schweren Hirnblutung an der Uni-Klinik St. Pölten abgewiesen und musste sich für ihre Anreise rechtfertigen. Erst in der Wiener Klinik wurde die Dringlichkeit erkannt und eine lebensnotwendige Operation durchgeführt. Dieser Fall befeuert die Debatte über den sogenannten Gastpatientenstreit und die Versorgungsqualität in den Bundesländern.
Im Forum auf krone.at empfinden viele Leser den Zugang zu medizinischer Spitzenleistung nicht mehr als garantiertes Recht, sondern als Resultat von Zufall und Hartnäckigkeit. Die Kritik richtet sich gegen eine zunehmende Bürokratisierung, die den Blick auf das Wesentliche, nämlich den Patienten, verstellt.
User Doula findet dafür klare Worte. Sie sieht die Ursache für solche Missstände in einer Überverwaltung des Systems und warnt vor den Folgen dieser Entwicklung:
Was denken Sie über diese Einschätzung?
Haben Sie schon selbst erlebt, dass administrative Hürden eine schnelle Behandlung verhindert haben? Braucht es eine radikale Entschlackung der Verwaltung in unseren Spitälern, damit die Medizin wieder im Vordergrund steht? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at.
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