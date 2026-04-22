WKÖ: Unternehmen sollen 100 Mio. € zurückbekommen

Grüne: „Angekündigte Entlastung ist ein Bluff“

Auch die Grünen kritisieren die WKÖ-Pläne massiv. „Diese Ankündigung wirkt nur auf den ersten Blick gut. Bei zwei Milliarden Euro Rücklagen sind 100 Millionen Euro maximal ein Trostpflaster. Zudem kommt dieses Trostpflaster nicht gleich, sondern soll sich bis Ende 2029 ziehen“, so Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen. Und sie fügte hinzu: „Bricht man diese Ankündigung auf die rund 600.000 Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftskammern österreichweit herunter, bekommt jedes Unternehmen monatlich gerade ein wenig mehr als drei Euro.“