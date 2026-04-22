Für 199 Euro die Angst besiegen: Lohnt sich das?

Für alle, die schon beim Blick in die Tiefe nervös werden, gibt es am Donauturm ab 18. Mai ein neues Angebot: ein Workshop gegen Höhenangst. Kostenpunkt: 199 Euro! Das Konzept klingt einfach: raufgehen, konfrontieren, Angst aushalten und am Ende soll sie weniger werden. Reporterin Aurora Bajgora hat selbst Höhenangst, wird sie im Workshop Ihre Angst überwinden?