Mega-Klunker! Zoë Kravitz & Harry Styles verlobt?

Schon seit dem letzten Jahr sollen Zoë Kravitz und Harry Styles liiert sein. Gemeinsame Auftritte am roten Teppich gab es bislang allerdings nicht. Ebenso wenig wie Liebes-Interviews oder eine Beziehungs-Bestätigung auf Instagram. Und so „geheim“ wie die Liebe der Schauspielerin und des Musikers ist, so ernst könnte es mittlerweile zwischen den beiden auch schon sein.