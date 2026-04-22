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Mega-Klunker! Zoë Kravitz & Harry Styles verlobt?

Society International
22.04.2026 12:41
Zoë Kravitz zeigte sich am Wochenende beim Spaziergang mit Harry Styles mit einem verdächtigen ...
Zoë Kravitz zeigte sich am Wochenende beim Spaziergang mit Harry Styles mit einem verdächtigen Diamantring am Finger.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper, APA/KEVIN WINTER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eigentlich halten Zoë Kravitz und Harry Styles ihre Liebe ja komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer ist jetzt aber die Aufregung über einen Mega-Klunker, der plötzlich an DEM Finger der Schauspielerin funkelt. Steht Hollywood bald eine Traumhochzeit ins Haus?

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Schon seit dem letzten Jahr sollen Zoë Kravitz und Harry Styles liiert sein. Gemeinsame Auftritte am roten Teppich gab es bislang allerdings nicht. Ebenso wenig wie Liebes-Interviews oder eine Beziehungs-Bestätigung auf Instagram. Und so „geheim“ wie die Liebe der Schauspielerin und des Musikers ist, so ernst könnte es mittlerweile zwischen den beiden auch schon sein.

Legerer Look, aber funkelndes Accessoire
Denn aktuell wird spekuliert, dass Kravitz und Styles längst verlobt sind! Der Beweis für die Gerüchte funkelt aktuell am linken Ringfinger der 37-Jährigen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch London am Wochenende wurde das Pärchen nämlich von Paparazzi erwischt.

Zoë Kravitz und Harry Styles halten ihre Liebe geheim, sorgten jetzt aber für ...
Zoë Kravitz und Harry Styles halten ihre Liebe geheim, sorgten jetzt aber für Verlobungsgerüchte.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Er im ganz leger in einem dunkelblauen Outfit aus Hose und Bomberjacke samt Schirmkapperl und Sonnenbrille. Sie ebenfalls lässig im Trenchcoat, weißen Shirt, in einer schwarzer Hose und mit Cäppi auf dem Kopf. Und gleichzeitig mit einem Accessoire, das so gar nicht zum entspannten Wochenend-Look passt: ein riesengroßer Diamantring!

„Seelenverwandter“
Ob was dran ist oder nicht an den Verlobungsgerüchten? Kravitz und Styles hüllen sich jedenfalls in Schweigen. Die Zeichen stehen aber gut: Denn Freunde des Paares plauderten etwa Anfang des Jahres aus, dass die Schauspielerin den Musiker als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnet hätte.

Zoë Kravitz soll Harry Styles bereits als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnet haben.
Zoë Kravitz soll Harry Styles bereits als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnet haben.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Und auch ein Insider verriet der „Page Six“ vor einigen Monaten, dass die zwei in ihrer Beziehung „von null auf hundert“ gegangen sind. Und fügte hinzu: „Es ist so schwer, als Prominenter jemanden kennenzulernen. Aber Harry wäre mit Zoë nicht an die Öffentlichkeit gegangen, wenn da nichts wäre ...“

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Bald zum zweiten Mal vorm Altar?
Sollten die Gerüchte stimmen, wäre es für Zoë Kravitz die zweite Hochzeit. Die Schauspielerin war von 2019 bis 2021 schon mit Karl Glusman verheiratet. Und auch mit Verlobungen kennt sich die Tochter von Rocker Lenny Kravitz aus. Den vor ihrer Liebe mit Harry Styles war sie mit Schauspiel-Kollege Channing Tatum verlobt. 

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