Weltweit größte Fitnessmesse wurde Ekel-Furz-Event

„Niemand benutzt hier ein Deo“

Die extrem eiweißreiche Ernährung fordert bei vielen ihren Tribut. Denn diese allein wird für die extreme Geruchsbelästigung verantwortlich gemacht. „Es riecht hier, als hätte sich jeder in die Hose gekackt“, so ein Influencer auf TikTok. Eine andere Influencerin beschwert sich über einen weiteren Geruch: Schweiß. „Niemand scheint hier ein Deo zu benutzen“, klagt sie.