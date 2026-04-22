Event durchgefallen
Weltweit größte Fitnessmesse wurde Ekel-Furz-Event
Es gibt sie in den Sorten Cookie Dough Ice Coffee, Cheesecake Blueberry Muffin oder Caramell Latte – doch leider roch es auf der weltweit größten Fitnessmesse in Köln laut Besuchern eher nach „Schweiß“, „Furz“, „Fäulnis“ und sogar „Schei*se“, als nach köstlichen Proteinshakes. Zahlreiche Influencer und Co. klagten über „unerträgliche Zustände“ und machten ihrem Ärger - sprichwörtlich - Luft.
Eigentlich sollten sich die Besucher der FIBO – hauptsächlich Influencer, Fitnessprofis und andere Sportskanonen – auf der Messe über die Themen Gesundheit und Fitnesstrends austauschen.
Tausende Menschen waren vor Ort, um sich durch neue Produktpaletten zu kosten (oder Proben abzustauben), ihre Fitnessidole live zu erleben oder an einem der zahlreichen Live-Workouts teilzunehmen. Doch über Shows, Foodtrends & Co. sprach nach Veranstaltungsende kaum jemand.
Bilder der FIBO 2026:
„Update von der FIBO-Furzfront“
Nach der Beendung der Veranstaltung war und ist das unangefochtene Gesprächsthema Nummer 1 der „unerträgliche“ Gestank, der dort geherrscht haben soll. Einige Influencer setzten sich sogar zur Aufgabe, ihre Follower zu informieren, in welchen Hallen es am meisten stinkt.
Die Stimmung? „Beschis*en geil!“
„Evakuiert die FIBO“, schrieben einzelne Nutzer auf TikTok und Instagram. Andere bezeichneten das Megaevent als „das große Influencer-Furzen“. „Wie war die Stimmung?“, fragt etwa ein anderer. „Beschis*en geil“, so die Antwort. Keine zufällige Wortwahl. Warum? Im Netz geistern Videos herum, die Besucher der Veranstaltung zeigen, die direkt vor der Messehalle im Freien ihre Notdurft verrichten ... Ein „Shitstorm“, wie User witzelnd anmerkt.
@florence.aloraa Antwort auf @Alonso Mosley Also sorry geht gar nicht die Hälfte Wäscht nicht mal deren Haare !! 😭💀 #fibo#fy#fiboköln#fibo26♬ Originalton - Florence Alora 🍒🌸
Andere wiederum zeigen sich sehr erstaunt über den gewaltigen Proteinkonsum, der dort offenbar vollends überhandgenommen hat – spielen Kostproben neuer Proteinriegel, -supplements – und getränken bekanntlich eine große Rolle bei der FIBO. An jeder Ecke gibt es etwas zu probieren. Das Ergebnis: der Gestank nach sogenannten „Protein-Fürzen“ am ganzen Gelände.
„Niemand benutzt hier ein Deo“
Die extrem eiweißreiche Ernährung fordert bei vielen ihren Tribut. Denn diese allein wird für die extreme Geruchsbelästigung verantwortlich gemacht. „Es riecht hier, als hätte sich jeder in die Hose gekackt“, so ein Influencer auf TikTok. Eine andere Influencerin beschwert sich über einen weiteren Geruch: Schweiß. „Niemand scheint hier ein Deo zu benutzen“, klagt sie.
Doch wieso kommt es zu sogenannten „Proteinfürzen“?
- Blähungen entstehen meist durch bakterielle Fermentation unverdaulicher Bestandteile oder unvollständig resorbierter Proteine. Viele Shakes und Riegel beinhalten außerdem Laktose. Wer diese nur schlecht verträgt, riskiert nicht nur einen Blähbauch, sondern im schlimmsten Fall auch Durchfall. Das Problem wird durch einen generell empfindlichen Darm verstärkt.
Werden Laktose, Zuckeralkohole wie Sorbit oder schwer verdauliche Kohlenhydrate usw. nicht verdaut, gelangen sie in den Dickdarm, wo Darmbakterien sie „vergären“. Dabei entstehen Gase wie Wasserstoff, Methan und CO₂.
- Wenn Protein nicht vollständig aufgespalten wird, bauen Darmbakterien Teile davon ab. Dabei entstehen ebenfalls Gase und Stoffe, die Wasser in den Darm ziehen – das verstärkt das Völlegefühl zusätzlich.
Individuelle Faktoren wie Enzymmangel, Transporterlimitierungen, Darmflora-Zusammensetzung und viszerale Sensitivität verstärken die Symptomatik zusätzlich.
Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr mehr Augenmerk auf die (Be-)Lüftung der Messehallen gelegt wird ...
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