Bayern: Spieler schlief bei Kompany-Ansprache ein

Als Jungspund bei einer Ansprache des Chefs einzuschlafen, und zwar in der ersten Reihe sitzend – muss man sich trauen, ist aber einem Bayern-Spieler tatsächlich passiert. Schon zu Saisonbeginn, wie jetzt bekannt wurde.
Die Rede ist von Wisdom Mike. Dem 17-jährigen Talent ist der „SportBild“ zufolge der geschilderte Lapsus tatsächlich unterlaufen. Im vergangenen Sommer, während einer Ansprache des damals noch recht frischen Bayern-Trainers Vincent Kompany, nickte Mike tatsächlich weg. Und das als Zuhörer in der ersten Reihe. Der Grund, wie jetzt bekannt wurde: Der gute Mann (oder Bursche) soll in der Nacht zuvor zu lange bei einem Kumpel geweilt haben.
Hotel statt Campus
Die „Sportbild“ bringt die Anekdote, um den Führungsstil von Bayern-Trainer Kompany zu illustrieren. Was folgte, sei nämlich kein öffentlicher Anschiss für Mike vor versammelter Mannschaft gewesen. Stattdessen suchte er das persönliche Gespräch mit dem Flügelspieler. Kompany hatte schließlich den Fall nicht größer machen wollen, als er war. Auch mit dem Vater Mikes soll gesprochen worden sein. Und ganz ohne erzieherische Maßnahmen ging‘s dann doch nicht. „Schläfer“ Mike musste für eine Woche sein Zimmer am Bayern-Campus räumen und auf eigene Kosten ins Hotel ziehen. Auch Sportdirektor Christoph Freund war in die Aufarbeitung involviert.
Mike schien den Vorfall samt Konsequenzen ernst zu nehmen und arbeitete fortan intensiv. Sein Einsatz zahlte sich aus: Am 26. September 2025 feierte er beim 4:0-Sieg gegen Werder Bremen sein Debüt in der Bundesliga. Kompany wechselte ihn damals mit einem scherzhaften Kommentar ein: „Das hast du dir verdient – aber schlaf nicht wieder ein!“ Sportlich muss das Talent derzeit allerdings eine Zwangspause einlegen. Im März erlitt Wisdom Mike eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung im Bereich der linken Hüfte. Die Saison ist für ihn gelaufen.
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