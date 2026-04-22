Bayern: Spieler schlief bei Kompany-Ansprache ein

Hotel statt Campus

Die „Sportbild“ bringt die Anekdote, um den Führungsstil von Bayern-Trainer Kompany zu illustrieren. Was folgte, sei nämlich kein öffentlicher Anschiss für Mike vor versammelter Mannschaft gewesen. Stattdessen suchte er das persönliche Gespräch mit dem Flügelspieler. Kompany hatte schließlich den Fall nicht größer machen wollen, als er war. Auch mit dem Vater Mikes soll gesprochen worden sein. Und ganz ohne erzieherische Maßnahmen ging‘s dann doch nicht. „Schläfer“ Mike musste für eine Woche sein Zimmer am Bayern-Campus räumen und auf eigene Kosten ins Hotel ziehen. Auch Sportdirektor Christoph Freund war in die Aufarbeitung involviert.