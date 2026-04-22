Junge Ladendiebe mit Samuraischwert geschnappt

Brisanter Fund in Sporttasche

Als die Polizei eintraf, zeigte sich schnell, wie heikel die Situation wirklich war: Neben dem mutmaßlichen Diebesgut entdeckten sie in der Tasche des 17-Jährigen auch ein Küchenmesser und ein Samuraischwert. Zusätzlich fanden sich mehrere originalverpackte Handys, kabellose Kopfhörer und Ladegeräte – Belege dafür konnte der Jugendliche nicht vorweisen.