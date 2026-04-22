Junge Ladendiebe mit Samuraischwert geschnappt

Zu jung für hochprozentigen Alkohol – aber zugreifen wollten sie trotzdem! In Wien-Donaustadt ist ein jugendliches Trio bei einem dreisten Diebstahl in einem Supermarkt aufgeflogen – und auch der Fund in einer Sporttasche sorgt für Wirbel.
Zwei 13-Jährige und ein 17-Jähriger sollen am Dienstag zu Mittag in einem Supermarkt am Kaisermühlendamm versucht haben, hochprozentige Getränke und Lebensmittel mitzunehmen, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl sofort und hielten die Jugendlichen an.
Brisanter Fund in Sporttasche
Als die Polizei eintraf, zeigte sich schnell, wie heikel die Situation wirklich war: Neben dem mutmaßlichen Diebesgut entdeckten sie in der Tasche des 17-Jährigen auch ein Küchenmesser und ein Samuraischwert. Zusätzlich fanden sich mehrere originalverpackte Handys, kabellose Kopfhörer und Ladegeräte – Belege dafür konnte der Jugendliche nicht vorweisen.
Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 17-Jährige, bereits polizeibekannt, wurde vorläufig festgenommen. Die beiden 13-Jährigen, die zuvor als abgängig gemeldet waren, wurden später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam der 17-Jährige wieder auf freien Fuß, angezeigt wegen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.
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