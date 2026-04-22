Abgabe für nicht recyclebares Plastik kommt nicht

Wirtschaftsverbände waren seit Monaten gegen die Plastikabgabe Sturm gelaufen. „Die Abgabe hätte insbesondere Hersteller, Importeure und den Handel getroffen und wäre mit erheblichem administrativem Aufwand sowie spürbaren Mehrkosten verbunden gewesen. Ihre Rücknahme ist daher ein klares Signal für wirtschaftliche Vernunft und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich nachhaltig“, teilte das Wirtschaftsministerium in einer Aussendung mit.

„Die Absage der Plastikabgabe sorgt für Planungssicherheit, verhindert neue bürokratische Hürden und ist somit ein klares Signal an unseren Wirtschaftsstandort“, sagte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Die Abgabe hätte auf nicht recyclebares Plastik erhoben werden sollen. Man werde weiterhin auf effektiven Umweltschutz setzen – durch „bestehende und funktionierende Systeme wie Recycling- und Pfandlösungen“, hieß es seitens Wirtschaftsministerium.