„Ich bin sofort in die Speisekammer gerannt!“

Obwohl Salzburg nicht betroffen ist, machen sich Eltern auch hier Sorgen wegen der Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp. Viele Mamas kochen lieber selbst für ihre Kinder, nutzen Gläser nur für Notfälle. Unsicher macht sie, dass es nicht der erste Rückruf ist bei Produkten speziell für Babies und Kinder.