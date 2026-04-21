Neue Führung für Hochschülerschaft der Uni

Weiters geplant sind diverse Projekte, die auf eine Verbesserung rund um Studienalltag und studentisches Leben in Salzburg abzielen und die sowohl den Zusammenhalt unter den Studierenden als auch innerhalb der ÖH stärken sollen. Genannt werden kann hier etwa eine bessere Unterstützung der Studierenden mit Drittstaatsangehörigkeit, die Etablierung eines Systems für Wahlnamen an der Universität, sowie die Überarbeitung der Plattform meineÖH, über welche die administrative Arbeit der studentischen Vertretungen läuft und über welche die Studierende soziale Förderungen (wie das Sozialstipendium, die Kinderbetreuungsunterstützung oder den Mental-Health-Fond) beantragen können.