Künftig gibt es weniger Grillplätze am Salzachsee

Die Stadt Salzburg verringert die Zahl der Grillstellen am Salzachsee in Liefering von sieben auf fünf. Damit soll der Betrieb besser steuerbar sein. Die Stadt reagiert damit auch auf Beschwerden von Anrainern.
Der öffentliche Grillplatz wurde 2025 als Pilotprojekt eingerichtet. Ursprünglich standen mehrere Grillstellen mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die online reserviert werden konnten. Mit der nun vorgenommenen Reduktion der Grillstelle will die Stadt eine Maßnahme setzen, um die Aufenthaltsqualität im Naherholungsgebiet zu sichern und ein ausgewogenes Miteinander zu gewährleisten.
Man will mit der Reduktion auch auf die Bedürfnisse der Anrainer eingehen. Zuletzt hatten sich die Beschwerden gehäuft. Der Grillplatz bleibt weiterhin kostenlos nutzbar und kann wie bisher online reserviert werden.
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