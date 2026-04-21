Künftig gibt es weniger Grillplätze am Salzachsee

Der öffentliche Grillplatz wurde 2025 als Pilotprojekt eingerichtet. Ursprünglich standen mehrere Grillstellen mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die online reserviert werden konnten. Mit der nun vorgenommenen Reduktion der Grillstelle will die Stadt eine Maßnahme setzen, um die Aufenthaltsqualität im Naherholungsgebiet zu sichern und ein ausgewogenes Miteinander zu gewährleisten.