Sturm II weicht für Duell mit Austria Salzburg aus

Das Zweitligaspiel von Sturm Graz II und Austria Salzburg findet am Samstag, 2. Mai, um 14.30 Uhr statt. Normalerweise tragen die jungen Blackies ihre Heimpartien in Gleisdorf aus. Die Austria-Fans haben bei den bisherigen Auswärtsreisen in dieser Saison aber schon bewiesen, wie gut sie ihr Team auch in der Fremde unterstützen. Dem wird auch in der Steiermark so sein.