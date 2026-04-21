Sturm II weicht für Duell mit Austria Salzburg aus

Austria Salzburg hat in der 28. Runde der 2. Liga ein Duell mit der zweiten Mannschaft von Sturm Graz II vor der Brust. Weil die violetten Fans auch in der Steiermark in hoher Anzahl erwartet werden, hat der Heimverein eine Vorkehrung getroffen.
Das Zweitligaspiel von Sturm Graz II und Austria Salzburg findet am Samstag, 2. Mai, um 14.30 Uhr statt. Normalerweise tragen die jungen Blackies ihre Heimpartien in Gleisdorf aus. Die Austria-Fans haben bei den bisherigen Auswärtsreisen in dieser Saison aber schon bewiesen, wie gut sie ihr Team auch in der Fremde unterstützen. Dem wird auch in der Steiermark so sein.
Weil rund 700 Fans aus Salzburg erwartet werden, traf Sturm eine erste Sicherheitsvorkehrung. Demnach wird das Match der 28. Runde nicht in Gleisdorf, sondern in Leoben ausgetragen. Die Heimat des DSV Leoben, der in der Saison 2023/24 noch selbst in der 2. Liga spielte, aus finanziellen Gründen aber keine Lizenz bekam, war für Sturm schon gegen die Admira, Hertha Wels und Amstetten die sportliche Heimat.
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