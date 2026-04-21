Kein Skibetrieb im Heutal diesen Winter

Im Heutal wird es in der kommenden Saison keinen Skibetrieb geben. Das hat der Betreiber „Natursport Heutal“ bekannt gegeben. Hintergrund ist ein Ausbau des Skigebiets.
Das Mini-Skigebiet in Unken hat nur vier Schlepplifte. Viele Menschen schätzen das kleine Gebiet aber, da es sehr schneesicher ist. Der Betreiber hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass das Skigebiet modernisiert werden soll.
Nun steht fest, dass im kommenden Winter die Lifte nicht laufen werden. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, heißt es in einer Aussendung. Sie sei aber notwendig im Sinne der strukturellen und wirtschaftlichen Neuaufstellung.
Gebaut werden soll im Heutal eine neue Sesselliftbahn. Ziel ist eine Nutzung als Ganzjahresdestination.
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