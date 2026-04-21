Flachgauer Speditionsfirma rutschte in die Pleite

Die Speditionsfirma hatte laut den Angaben des KSV1870 zur Insolvenzursache dem „marktüblichen Preisdruck nicht standgehalten“. Die Struktur sei für ein Transportunternehmen im Branchenvergleich zu klein dimensioniert gewesen. Noch dazu kamen Personalmangel und Zinssteigerungen, die letztlich zur Zahlungsunfähigkeit führten.