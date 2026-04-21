Flachgauer Speditionsfirma rutschte in die Pleite

Über die MBS Transport GmbH wurde am Dienstag ein Konkursantrag am Landesgericht eingebracht: Die Speditionsfirma mit Sitz in Neumarkt ist jetzt endgültig pleite, berichtet der KSV1870. Das zuvor schon eingeleitete Liquidationsverfahren scheiterte.
Die Speditionsfirma hatte laut den Angaben des KSV1870 zur Insolvenzursache dem „marktüblichen Preisdruck nicht standgehalten“. Die Struktur sei für ein Transportunternehmen im Branchenvergleich zu klein dimensioniert gewesen. Noch dazu kamen Personalmangel und Zinssteigerungen, die letztlich zur Zahlungsunfähigkeit führten.
Die 25 Gläubiger konnten mit dem bereits zuvor eingeleiteten Liquidationsverfahren nicht zufrieden gestellt werden. Auf der Passiva-Seite stehen 366.000 Euro. Betrieben wurde der Transportbetrieb mit 25 geleasten Lkw. Zum Masseverwalter wurde der Anwalt Günther Auer bestellt.
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