Mit Krankls Feuer zurück auf die „Spaß-Plätze“

Nur drei Tage nach dem 2:2 in Hartberg trifft Rapid heute (18.30 Uhr) wieder auf die Steirer, da muss ein „Dreier“ her, wenn man im Titelrennen bleiben will. Das Datum war für Grün-Weiß schon einmal historisch: Am 22. April nahm Rapid 1978 Abschied von der Pfarrwiese – mit fünf Toren von Hans Krankl. Ein „Vergleich“, der Trainer Hoff Thorup schmunzeln lässt...
Der 22. April, nur auf den ersten Blick kein besonderer Tag in Rapids Historie. Zuletzt gab es da 2018 ein 4:1 gegen die Admira, aber auch schon eine 1:3-Derbypleite (2006) oder ein 3:0 beim Sportklub (1989).
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