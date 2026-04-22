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Besonderes Rapid-Datum

Mit Krankls Feuer zurück auf die „Spaß-Plätze“

Bundesliga
22.04.2026 06:30
Kara (li.) und Co. im Hartberger Luftkampf.
Kara (li.) und Co. im Hartberger Luftkampf.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Nur drei Tage nach dem 2:2 in Hartberg trifft Rapid heute (18.30 Uhr) wieder auf die Steirer, da muss ein „Dreier“ her, wenn man im Titelrennen bleiben will. Das Datum war für Grün-Weiß schon einmal historisch: Am 22. April nahm Rapid 1978 Abschied von der Pfarrwiese – mit fünf Toren von Hans Krankl. Ein „Vergleich“, der Trainer Hoff Thorup schmunzeln lässt...

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Der 22. April, nur auf den ersten Blick kein besonderer Tag in Rapids Historie. Zuletzt gab es da 2018 ein 4:1 gegen die Admira, aber auch schon eine 1:3-Derbypleite (2006) oder ein 3:0 beim Sportklub (1989).

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