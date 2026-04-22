Mit Krankls Feuer zurück auf die „Spaß-Plätze“

Nur drei Tage nach dem 2:2 in Hartberg trifft Rapid heute (18.30 Uhr) wieder auf die Steirer, da muss ein „Dreier“ her, wenn man im Titelrennen bleiben will. Das Datum war für Grün-Weiß schon einmal historisch: Am 22. April nahm Rapid 1978 Abschied von der Pfarrwiese – mit fünf Toren von Hans Krankl. Ein „Vergleich“, der Trainer Hoff Thorup schmunzeln lässt...