Kinderbetreuung in Oberalm: „Gibt‘s so nirgends“

Im kommenden Jahr dürfte es im Kindergarten Oberalm zu Engpässen kommen. Wie also gegensteuern? In der beschaulichen Tennengauer Gemeinde gab man sich erfinderisch. Eltern müssen jedenfalls nicht um ihren Betreuungsplatz fürchten. . .
„Hier geht es um kein Vermögen, aber dennoch können wir so eine hundertprozentige Betreuungsquote garantieren.“ Oberalms Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) ist sichtlich zufrieden – und das trotz eigentlich schlechter Aussichten.
Denn: Im Herbst wird es – Stand jetzt – Platzmangel im Kindergarten der Gemeinde geben. „Für die Kleinkindgruppen können wir mehrere Kinder nicht aufnehmen“, sagt Haslauer. Deren Eltern müssen dennoch nicht verzagen. Bekanntlich gibt es mehrere private Betreuungseinrichtungen im Ort. Die Tarife sind hier zwar eigentlich höher als im Gemeinde-Kindergarten. Aber: „Wir haben beschlossen, den Betroffenen den Differenzbetrag zu zahlen“, erklärt der Ortschef. Nachsatz: „Das gibt es sonst so wohl nirgends.“
Eine Erweiterung des jetzigen Kindergartens würde die Gemeinde weit teurer zu stehen kommen – und wäre in finanziell schwierigen Zeiten wie jetzt wohl kaum zu stemmen. „Wir kämpfen wie auch in den vergangenen Jahren mit unserem Budget, aber es läuft besser als erwartet. Oberalm steht finanziell gut da“, legt sich Ortschef Haslauer fest.
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