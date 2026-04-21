Kinderbetreuung in Oberalm: „Gibt‘s so nirgends“

Denn: Im Herbst wird es – Stand jetzt – Platzmangel im Kindergarten der Gemeinde geben. „Für die Kleinkindgruppen können wir mehrere Kinder nicht aufnehmen“, sagt Haslauer. Deren Eltern müssen dennoch nicht verzagen. Bekanntlich gibt es mehrere private Betreuungseinrichtungen im Ort. Die Tarife sind hier zwar eigentlich höher als im Gemeinde-Kindergarten. Aber: „Wir haben beschlossen, den Betroffenen den Differenzbetrag zu zahlen“, erklärt der Ortschef. Nachsatz: „Das gibt es sonst so wohl nirgends.“