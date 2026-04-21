Hier wird nach den Bühnen-Stars von morgen gesucht

„Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Mädchen, das mit vollem Ernst einen Schauspielmonolog über ein Toastbrot vorgetragen hat – es war sehr gut gemacht, skurril und extrem witzig“, erzählt Elisabeth Fuchs, Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg.
Derzeit ist sie wieder auf der Suche nach neuen kreativen Köpfen, die ihr Können beim Talentwettbewerb „Zeig dein Talent“ zur Schau stellen wollen. Erlaubt ist dabei fast alles. In unterschiedlichen Sparten – von Tanz über Gesang bis hin zu Schauspiel und Peotry Slam – können sich die Stars von morgen auf der Bühne im Messezentrum kreativ austoben.
„In jedem Kind, jedem Teenager, jedem Menschen steckt Talent! Für diese Talente möchten wir eine Bühne bieten, und zwar ganz ohne Performance-Druck und Vergleich“, sagt Fuchs. Gewinner oder Verlierer im klassischen Sinn gibt es keine. Dafür winken vielfältige Preise, wie ein Urlaubswochenende.
Bewerbungen sind noch bis 1. Mai online möglich.
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