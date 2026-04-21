Hier wird nach den Bühnen-Stars von morgen gesucht

Derzeit ist sie wieder auf der Suche nach neuen kreativen Köpfen, die ihr Können beim Talentwettbewerb „Zeig dein Talent“ zur Schau stellen wollen. Erlaubt ist dabei fast alles. In unterschiedlichen Sparten – von Tanz über Gesang bis hin zu Schauspiel und Peotry Slam – können sich die Stars von morgen auf der Bühne im Messezentrum kreativ austoben.