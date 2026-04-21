Bester Torjäger will ersten Meistertitel feiern

Torjäger Christoph Beismann traf in der 2. Klasse Nord A in jeder Partie, in der er auf dem Rasen stand. Der Titel mit Leopoldskron-Moos ist sein größtes Ziel in dieser Saison. Einst kickter er sogar im DFB-Pokal . . .
Dieser Mann ist in der 2. Klasse Nord A einfach nicht zu stoppen! Christoph Beismann netzte für Leopoldskron-Moos schon 26 Mal. Fast noch beeindruckender: Er knipste in jedem seiner 14 Einsätze! Bei einem Schnitt von 1,86 Toren pro Spiel ist der 39-Jährige für mehr als ein Drittel aller Lepi-Moos-Buden verantwortlich. „Meine Mitspieler kennen meine Stärken gut und setzen mich stark in Szene“, erklärt er seinen Mega-Lauf in Salzburgs niedrigster Spielklasse. Auch die Erfahrung spielt eine Rolle. Einst kickte der torgefährliche Stürmer für den TSV Havelse in Niedersachsen und hat auch schon drei Partien im DFB-Pokal auf dem Buckel. Seine Gegner damals? Die von Julian Nagelsmann trainierte TSG Hoffenheim, Bochum und Nürnberg. Besonders das Duell mit dem „Club“ blieb ihm in Erinnerung.
Tor gegen Nürnberg
Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 leitete er gegen den damaligen Bundesligisten die Kehrtwende ein und jubelte am Ende über einen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Auch heuer will der Deutsche, der im Brotberuf an einer Mittelschule in Bayern als Lehrer fungiert, feiern.
„Ich will endlich meine erste Meisterschaft. Das wäre für den Vereine eine richtig geile Sache. Darauf arbeiten wir auch hin.“ Mit der Torjägerkanone dürfte er zumindest einen Titel schon fix haben.
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