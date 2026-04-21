Bester Torjäger will ersten Meistertitel feiern

Dieser Mann ist in der 2. Klasse Nord A einfach nicht zu stoppen! Christoph Beismann netzte für Leopoldskron-Moos schon 26 Mal. Fast noch beeindruckender: Er knipste in jedem seiner 14 Einsätze! Bei einem Schnitt von 1,86 Toren pro Spiel ist der 39-Jährige für mehr als ein Drittel aller Lepi-Moos-Buden verantwortlich. „Meine Mitspieler kennen meine Stärken gut und setzen mich stark in Szene“, erklärt er seinen Mega-Lauf in Salzburgs niedrigster Spielklasse. Auch die Erfahrung spielt eine Rolle. Einst kickte der torgefährliche Stürmer für den TSV Havelse in Niedersachsen und hat auch schon drei Partien im DFB-Pokal auf dem Buckel. Seine Gegner damals? Die von Julian Nagelsmann trainierte TSG Hoffenheim, Bochum und Nürnberg. Besonders das Duell mit dem „Club“ blieb ihm in Erinnerung.