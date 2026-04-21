Überfall mit Stichwunden war wohl vorgetäuscht

Der 26-Jährige soll an jenem Samstag gegen 10 Uhr einem Bekannten per Textnachricht mitgeteilt haben, dass er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und im Wald zurückgelassen worden sei. Mit schweren Verletzungen im Unterleib wurde der Mann in einem Waldgebiet gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Großfahndung suchte die Polizei die mutmaßlichen Täter.