Überfall mit Stichwunden war wohl vorgetäuscht

Polizeihubschrauber kreisten über dem Grenzgebiet von Salzburg und Bayern, die Region war in jäher Aufregung: Ein Mann soll nahe der Salach im grenznahen Bad Reichenhall überfallen worden sein. Er hatte Stichverletzungen. Nun stellt sich heraus: Es war wohl alles ganz anders.
Der 26-Jährige soll an jenem Samstag gegen 10 Uhr einem Bekannten per Textnachricht mitgeteilt haben, dass er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und im Wald zurückgelassen worden sei. Mit schweren Verletzungen im Unterleib wurde der Mann in einem Waldgebiet gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Großfahndung suchte die Polizei die mutmaßlichen Täter.
Doch nur wenige Monate nach der mutmaßlichen Tat sind diese immer noch nicht gefunden. Stattdessen ermittelt die Polizei nun gegen das vermeintliche Opfer. Die bayerische Polizei teilte mit, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eröffnet worden sei.
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