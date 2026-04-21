Nach Rennfahrer-Tod: „Einer von uns ist gegangen“

Auch Philipp Eng, der erst kürzlich selbst in der „Grünen Hölle“ an genau dieser Serie, die als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife fungiert, teilnahm und dabei einen Sieg feiern konnte, bekam den tragischen Unfall natürlich mit. „Es ist einfach nur traurig. Als ich es gelesen habe, konnte ich es nicht glauben. Das war ein echter Schock und geht mir sehr nahe“, betont der Salzburger, der wie Miettinen für BMW fährt, ihn aber nicht persönlich kannte. „Man hat das Gefühl, dass einer von uns gegangen ist. Der Motorsport ist wie eine große Familie“, sagt der 36-Jährige. Der Vorfall zeige leider eindrucksvoll, dass man beim Rennfahren ein Risiko eingeht. Ob er, wenn er selbst am Steuer sitzt, hin und wieder an solch ein Horrorszenario denkt? „Wenn ich ins Auto steige, fährt die Demut zwar immer mit, aber einen Platz für Angst gibt es nicht“, stellt er klar.