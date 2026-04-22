Befreiung von der Grundsteuer ist 2027 Geschichte

Für Häuslbauer und auch künftige Neuwohnungsbesitzer wird es teurer. Das „Bauten-Grundsteuerbefreiungsgesetz 1998“ wird ab dem 1. Jänner 2027 aufgehoben. Sofern die Abschaffung in der heutigen Landtagssitzung beschlossen wird. Bisher waren viele Errichter zwölf Jahre lang von der Abgabe befreit. Bei einem durchschnittlichen Haus beträgt diese etwa 200 bis 250 pro Jahr. Auf zwölf Jahre summiert sich das auch auf 3000 Euro. Dennoch begrüßen die Bürgermeister den Schritt. „Denn der Verwaltungsaufwand ist extrem groß“, sagt etwa Mattsees Ortschef Michael Schwarzmayr (SPÖ) und fügt hinzu: „Das ist eine echte Verwaltungsvereinfachung.“ Das sieht auch der Grödiger Bürgermeister Herbert Schober so. „Ein Problem ist auch, dass die Einheitswertbescheide für die Berechnung das Finanzamt machen muss. Und das dauert teils sehr lange.“ Durch Aufrollungen Jahre später waren die Besitzer mit hohen Nachforderungen konfrontiert.