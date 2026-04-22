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Streit: NÖ gegen Wien

Neue Fotos: Wie stabil ist Gastpatienten-Klage?

Wien
22.04.2026 05:00
Ein Bild aus besseren Tagen: Michael Ludwig (SPÖ) und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) 2024 bei der ...
Ein Bild aus besseren Tagen: Michael Ludwig (SPÖ) und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) 2024 bei der Präsentation des Christkindes, das heute beim Streitschlichten auch nicht mehr helfen könnte.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Heftiger Politstreit um Gastpatienten zwischen Niederösterreich und der Stadt Wien. Eine Person klagte sogar ein Spital. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang neue Fotos ...

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Die zehnseitige Klage eines Niederösterreichers lässt sich kurz zusammenfassen: Weil der Patient in einem von ihm selbst gewählten Wiener Spital aufgrund der Gastpatienten-Regelung weitaus länger auf eine Operation hätte warten musste als ursprünglich vorgesehen, klagt er die Klinik auf Schmerzengeld. Im Hintergrund brodelt ein extremer Politstreit:

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