Neue Fotos: Wie stabil ist Gastpatienten-Klage?

Die zehnseitige Klage eines Niederösterreichers lässt sich kurz zusammenfassen: Weil der Patient in einem von ihm selbst gewählten Wiener Spital aufgrund der Gastpatienten-Regelung weitaus länger auf eine Operation hätte warten musste als ursprünglich vorgesehen, klagt er die Klinik auf Schmerzengeld. Im Hintergrund brodelt ein extremer Politstreit: