Uhrturm in Orange? So fiebern Gabalier und Co. mit

Mittwochabend ist man Eishockey-Fan! Da ist sich die Steiermark einig. Die „Krone“ schaute über den Tellerrand und bat Sport-Größen, VIPs und Edelfans der 99ers zu Wort. Was feststeht: Die Euphorie um die Grazer Cracks ist ansteckend. Der Titel würde gebührend gefeiert werden.