Bei Mordanschlag fast verbrannt: „Muss stark sein“

Tagelang im Koma, wochenlang im Krankenhaus, sechs Operationen und zwei Hauttransplantationen hinter sich und noch eine sehr lange Genesungszeit vor sich: Ein Kärntner Unternehmer wurde Opfer eines Mordanschlags mit Benzin. Demnächst trifft er den mutmaßlichen Attentäter beim Strafprozess wieder – wie geht es ihm damit?