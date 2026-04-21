Wals-Grünau geht in Kitzbühel über Schmerzgrenze

War das knapp! In der Westliga gewann Wals-Grünau Dienstagabend die Nachtragspartie in Kitzbühel knapp mit 1:0. Für das Goldtor sorgte Geburtstagskind Nemanja Zikic mit einer ordentlichen Portion Glück in der Anfangsviertelstunde.
Die 0:3-Klatsche im Derby in Bischofshofen scheinen die Westliga-Kicker von Wals-Grünau bestens weggesteckt zu haben. Die Flachgauer gewannen die Nachtragspartie in Kitzbühel knapp, aber verdient mit 1:0.
Abgefälschter Schuss reicht Grünau in Kitzbühel
Für das Goldtor in der Anfangsviertelstunde war Nemanja Zikic ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag verantwortlich, dessen Schuss aus der Distanz unhaltbar für Gamsstadt-Schlussmann Nazar Penkovets abgefälscht wurde. „Jeder geht bei uns über die Schmerzgrenze. Am Ende war es ein Arbeitssieg von uns“, sagte ein zufriedener Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder nach der Partie.
Besonders freute ihn, dass man auch defensiv bei den aufstrebenden Tirolern kaum etwas zugelassen hatte. „Hinten waren wir einfach überragend. Das muss man herausheben“, betonte der Coach.
|SP
|S
|U
|N
|+/-
|TD
|P
Grünau schon Freitag gegen Imst
Weiter geht’s für die Grünauer schon am Freitag. Dann gastiert Imst bei den Grünauern. Die Tiroler waren ebenfalls im Einsatz und fegten die zweite Garnitur von Bundesliga-Klub Altach klar und deutlich mit 5:0 vom Platz. „Das ist der nächste unangenehme Gegner für uns. Wir werden versuchen, alle Kräfte zu bündeln. Uns bleibt nichts anderes über, als alles in die Waagschale zu werfen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.