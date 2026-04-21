Wals-Grünau geht in Kitzbühel über Schmerzgrenze

Grünau schon Freitag gegen Imst

Weiter geht’s für die Grünauer schon am Freitag. Dann gastiert Imst bei den Grünauern. Die Tiroler waren ebenfalls im Einsatz und fegten die zweite Garnitur von Bundesliga-Klub Altach klar und deutlich mit 5:0 vom Platz. „Das ist der nächste unangenehme Gegner für uns. Wir werden versuchen, alle Kräfte zu bündeln. Uns bleibt nichts anderes über, als alles in die Waagschale zu werfen.“