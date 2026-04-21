Erleben Sie das OEHV Länderspiel gegen Deutschland

Die rot-weiß-roten Cracks sind heiß auf den nächsten Coup und wollen dem großen Nachbarn ordentlich einheizen. Mit Kampfgeist, Herz und einer Extraportion Biss will das OEHV-Team den Favoriten aus Deutschland ins Wanken bringen. Schon zuletzt hat man gezeigt: Diese Mannschaft kann überraschen – und genau das macht sie so gefährlich!Doch die Deutschen reisen mit breiter Brust an. Stark besetzt, international erfahren und brandgefährlich im Abschluss – ein echter Prüfstein für unsere Jungs. Aber: Gerade in solchen Spielen wächst Österreich bekanntlich über sich hinaus!