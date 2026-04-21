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Erleben Sie das OEHV Länderspiel gegen Deutschland

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21.04.2026 16:49
(Bild: GEPA)
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Am 30. April findet in der KE KELIT ARENA in Zell am See um 19:00 Uhr das OEHV Testspiel gegen unseren Lieblingsnachbarn Deutschland sein. Die „Krone“ verlost für die Partie 11x2 Sitzplatztickets. 

Die rot-weiß-roten Cracks sind heiß auf den nächsten Coup und wollen dem großen Nachbarn ordentlich einheizen. Mit Kampfgeist, Herz und einer Extraportion Biss will das OEHV-Team den Favoriten aus Deutschland ins Wanken bringen. Schon zuletzt hat man gezeigt: Diese Mannschaft kann überraschen – und genau das macht sie so gefährlich!Doch die Deutschen reisen mit breiter Brust an. Stark besetzt, international erfahren und brandgefährlich im Abschluss – ein echter Prüfstein für unsere Jungs. Aber: Gerade in solchen Spielen wächst Österreich bekanntlich über sich hinaus!

Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell freuen, bei dem es ordentlich zur Sache gehen wird. Checks, Tempo, Tore – hier ist alles angerichtet für einen Eishockey-Abend, der unter die Haut geht.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Partie am 30. April um 19:00 Uhr 11x2 Sitzplatzkarten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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